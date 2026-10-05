डांडिया नाइट के लिए सबसे मशहूर शहर

नवरात्रि के दौरान इन 5 शहरों में जाकर लें डांडिया का मजा, यादगार रहेगा अनुभव

लेखन सयाली 11:22 am Oct 05, 202611:22 am

क्या है खबर?

डांडिया नाइट नवरात्रि के उत्सव का एक अहम हिस्सा होती हैं, जो गुजरात में बड़े धूमधाम से मनाई जाती हैं। यह पारंपरिक नाच-गाना न केवल मनोरंजक है, बल्कि इसमें धार्मिक भावनाएं भी शामिल हैं। अगर आप इस साल डांडिया के असली मजे लेना चाहते हैं तो गुजरात के अलावा भी कई शहर हैं, जहां आप इस त्योहार का आनंद ले सकते हैं। आइए उन 5 शहरों के बारे में जानते हैं।