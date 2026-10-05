नवरात्रि के दौरान इन 5 शहरों में जाकर लें डांडिया का मजा, यादगार रहेगा अनुभव
क्या है खबर?
डांडिया नाइट नवरात्रि के उत्सव का एक अहम हिस्सा होती हैं, जो गुजरात में बड़े धूमधाम से मनाई जाती हैं। यह पारंपरिक नाच-गाना न केवल मनोरंजक है, बल्कि इसमें धार्मिक भावनाएं भी शामिल हैं। अगर आप इस साल डांडिया के असली मजे लेना चाहते हैं तो गुजरात के अलावा भी कई शहर हैं, जहां आप इस त्योहार का आनंद ले सकते हैं। आइए उन 5 शहरों के बारे में जानते हैं।
#1
अहमदाबाद
अहमदाबाद गुजरात का सबसे बड़ा शहर है और यहां की डांडिया नाइट बहुत मशहूर हैं। यहां के गरबा पंडालों में देशभर से लोग आते हैं और पारंपरिक और आधुनिक संगीत पर थिरकते हैं।
आप भी अहमदाबाद में नवरात्रि के दौरान गरबा और डांडिया नाइट का आनंद ले सकते हैं। यहां के पंडालों में आपको शानदार रोशनी, रंग-बिरंगी सजावट और जोश भरा माहौल मिलेगा, जो आपके अनुभव को खास बना देगा।
#2
मुंबई
मुंबई में भी नवरात्रि के दौरान गरबा और डांडिया नाइट होती हैं, जो शहर की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाती हैं। यहां के पंडालों में फिल्मी संगीत और नए अंदाज के साथ गरबा किया जाता है।
मुंबई में आप पारंपरिक कपड़ों में सजे लोगों को देख सकते हैं, जो माहौल को और भी खास बना देते हैं। यहां की डांडिया नाइट रंगीन और जीवंत होती हैं, जिनका हिस्सा बनकर आपको जीवनभर की यादें मिल जाएंगी।
#3
बैंगलोर
बैंगलोर में भी नवरात्रि के दौरान गरबा और डांडिया नाइट आयोजित होती हैं। यहां के पंडालों में आपको गुजराती संगीत और नाच-गाना का आनंद मिलेगा।
बैंगलोर में अलग-अलग समुदायों द्वारा आयोजित गरबा और डांडिया नाइट होती हैं, जो विविधता को दर्शाती हैं। यहां आप तरह-तरह के खाने का स्वाद ले सकते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद भी उठा सकते हैं, जो आपके अनुभव को और भी खास बना देंगे।
#4
सूरत
सूरत भी गुजरात का वह शहर है, जहां पूरे हर्षों-उल्लास के साथ डांडिया और गरबा नाइट का आयोजन किया जाता है। यहां आधी रात क्या, सुबह तक लोग उत्साह के साथ डांडिया खेलते रहते हैं।
यहां पंडालों में लोग एक जैसे स्टेप करके इस उत्सव के मजे को दोगुना कर देते हैं। अगर आप सूरत जाएं तो नवरात्रि के समय ही जाएं, ताकि आप भी डांडिया नाइट का हिस्सा बन सकें।
#5
दिल्ली
दिल्ली में भी कई जगहों पर गरबा और डांडिया नाइट आयोजित होती हैं। यहां के पंडालों में फिल्मी संगीत और नए अंदाज के साथ गरबा किया जाता है।
दिल्ली में अलग-अलग समुदायों द्वारा आयोजित गरबा और डांडिया नाइट होती हैं, जो विविधता को दर्शाती हैं। यहां आप तरह-तरह के खाने का स्वाद ले सकते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद उठा सकते हैं, जो आपके अनुभव को और भी खास बना देंगे।