मानसून के बाद पतझड़ के मौसम में अपनाएं ये 5 ब्यूटी हैक्स, त्वचा में आएगा निखार

पतझड़ के मौसम में भी बाल सूखे और बेजान दिख सकते हैं, इसलिए इन्हें पोषण देने के लिए तेल का इस्तेमाल करें।

इसके लिए आप नारियल, बादाम या फिर जैतून के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं।

इससे आपके बालों को भरपूर पोषण मिलेगा और वे मुलायम भी बने रहेंगे।

इसके अलावा आप चाहें तो गर्म तेल से सिर की मालिश भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे खून का दौरा बढ़ता है और बालों को ताकत मिलती है।