मानसून के बाद पतझड़ के मौसम में अपनाएं ये 5 ब्यूटी हैक्स, त्वचा में आएगा निखार
क्या है खबर?
पतझड़ का मौसम नमी और उमस से भरे मानसून के बाद आता है। यह मौसमी बदलाव त्वचा को रूखा और बेजान छोड़ देता है और बालों की चमक खो जाती है। ऐसे में त्वचा और बालों की देखभाल के लिए कुछ ब्यूटी हैक्स अपनाने से आपको काफी फायदा मिल सकता है। आइए आज हम आपको ऐसे ही 5 ब्यूटी हैक्स बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप इस मौसम में भी खूबसूरत दिख सकती हैं।
#1
हाइड्रेटिंग क्रीम का करें उपयोग
मानसून के बाद पतझड़ के मौसम में हवा में नमी काफी कम हो जाती है, जिसके कारण त्वचा सूखी और बेजान हो जाती है। ऐसे में त्वचा की नमी बनाए रखने के लिए हाइड्रेटिंग क्रीम का इस्तेमाल करें।
इससे आपकी त्वचा को भरपूर नमी मिलेगी और वह मुलायम भी रहेगी। इसके अलावा आप चाहें तो त्वचा को हाइड्रेट रखने के लिए नारियल तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
इस मौसम में भी सनस्क्रीन जरूर लगाएं।
#2
बालों को सूखेपन से बचाने के लिए करें तेल का इस्तेमाल
पतझड़ के मौसम में भी बाल सूखे और बेजान दिख सकते हैं, इसलिए इन्हें पोषण देने के लिए तेल का इस्तेमाल करें।
इसके लिए आप नारियल, बादाम या फिर जैतून के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं।
इससे आपके बालों को भरपूर पोषण मिलेगा और वे मुलायम भी बने रहेंगे।
इसके अलावा आप चाहें तो गर्म तेल से सिर की मालिश भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे खून का दौरा बढ़ता है और बालों को ताकत मिलती है।
#3
दाग-धब्बे मिटाने के लिए लगाएं विटामिन-C युक्त क्रीम
पतझड़ के मौसम में दाग-धब्बे दूर करने के लिए विटामिन-C युक्त क्रीम का इस्तेमाल करें। विटामिन-C त्वचा को चमकदार बनाने के साथ दाग-धब्बों को हल्का करने में मदद कर सकता है।
इसके अलावा यह क्रीम त्वचा को नमी भी देती है और उसे सूरज की हानिकारक किरणों से भी बचाती है।
इसलिए अपने स्किन केयर रूटीन में विटामिन-C युक्त क्रीम को जरूर शामिल करें और हर दिन इसका इस्तेमाल करें।
#4
होंठों की देखभाल के लिए लिप बाम आएगा काम
पतझड़ के मौसम में होंठ सूखे और बेजान दिख सकते हैं, इसलिए इन्हें पोषण देने के लिए लिप बाम का इस्तेमाल करें। लिप बाम में मौजूद प्राकृतिक तत्व आपके होंठों को मुलायम बनाए रखने में मदद कर सकते हैं।
इसके अलावा लिप बाम आपके होंठों को सूरज की हानिकारक किरणों से भी बचा सकता है।
इसलिए अपने स्किन केयर रूटीन में लिप बाम को जरूर शामिल करें और हर दिन इसका इस्तेमाल करें।
#5
मेकअप से पहले त्वचा पर लगाएं प्राइमर
पतझड़ के मौसम में कुछ लोगों की त्वचा तैलीय और पसीने से भरी लग सकती है। ऐसे में अगर आप अपने मेकअप को लंबे समय तक टिकाना चाहती हैं तो मेकअप करने से पहले अपनी त्वचा पर प्राइमर जरूर लगाएं।
प्राइमर आपकी त्वचा को चिकना बना सकता है और मेकअप को लंबे समय तक बनाए रख सकता है। इसके अलावा यह पसीने को सोखने में भी मदद कर सकता है।