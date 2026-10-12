सरकार ने अस्पतालों को दिए उपचार शुल्क प्रदर्शित करने के आदेश (तस्वीर: प्रतीकात्मक)

अस्पताल के मोटे बिलों से मिलेगी राहत? सरकार ने दिए उपचार शुल्क प्रदर्शित करने के आदेश

लेखन भारत शर्मा 05:59 pm Oct 12, 202605:59 pm

क्या है खबर?

देश के निजी और कॉर्पोरेट अस्पतालों द्वारा मरीजों से वसूले जाने वाले भारी-भरकम और मनमाने मेडिकल बिलों पर केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक आधिकारिक पत्र भेजकर अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी अस्पतालों, नर्सिंग होम और क्लीनिकों में दी जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं के शुल्क को प्रमुखता से प्रदर्शित करना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें। आइए इस पूरी खबर पर नजर डालते हैं।