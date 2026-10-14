12 घंटे काम, छुट्टी नहीं; सूरत से क्यों गांव लौट रहे उत्तर प्रदेश-बिहार के लाखों मजदूर?

दरअसल, उत्तर प्रदेश और बिहार के लाखों मजदूरों ने काम के ज्यादा घंटे, छुट्टी न मिलना और कम वेतन की वजह से ये आंदोलन शुरू किया है।

अगस्त से ही इस संबंध में विरोध हो रहा था, लेकिन कारखाना मालिकों ने मजदूरों का आश्वासन दिया था। हालांकि, वादे पूरे नहीं होने पर अक्टूबर में फिर आंदोलन ने जोर पकड़ा।

लेबर यूनियन के प्रतिनिधि अजय डी दुबे ने बताया कि 'गांव चलो आंदोलन' के तहत लाखों मजदूर वापस लौट रहे हैं।