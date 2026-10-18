महाराष्ट्र के CEO ने चुनाव आयोग को फॉर्म 6 में बदलाव करने का प्रस्ताव भेजा है

फॉर्म-6 में बदलाव क्यों चाहते हैं महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, क्या है विवाद?

लेखन आबिद खान 02:21 pm Oct 18, 202602:21 pm

क्या है खबर?

चुनाव आयोग और मतदाता सूची के SIR को लेकर चल रहे विवाद के बीच महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) ने चुनाव आयोग से 'फॉर्म 6' में बदलाव करने का अनुरोध किया है। CEO ने अपने प्रस्ताव में कहा गया है कि जो लोग मतदाता सूची में दोबारा नाम जुड़वाना चाहते हैं, उनसे पहली बार मतदाता बनने की घोषणा न कराई जाए। इसका मकसद उन मतदाताओं को राहत देना है, जिनके नाम SIR में मतदाता सूची से कट गए थे।