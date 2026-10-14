NewsBytesExplainer: हिरासत, गिरफ्तारी और एहतियातन हिरासत में क्या है फर्क?

गिरफ्तारी हिरासत से आगे की कार्रवाई है। जब पुलिस को लगता है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं या उसके खिलाफ वारंट जारी हुआ है, तब उसे गिरफ्तार किया जाता है।

गिरफ्तारी के बाद व्यक्ति पुलिस की कानूनी हिरासत में आ जाता है। उसकी व्यक्तिगत आजादी पर रोक लग जाती है।

यहां ध्यान देने वाली बात है कि गिरफ्तारी का मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति ने अपराध किया है या कोर्ट ने उसे दोषी मान लिया है।