सुप्रीम कोर्ट ने मतगणना वीडियो गुम होने पर चुनाव आयोग को फटकारा

सुप्रीम कोर्ट ने मतगणना वीडियो गुम होने पर चुनाव आयोग को फटकारा, कहा- बहाना नहीं चलेगा

लेखन गजेंद्र 05:04 pm Oct 14, 202605:04 pm

क्या है खबर?

चुनाव आयोग को बुधवार को उस समय सुप्रीम कोर्ट के गुस्से का सामना करना पड़ा, जब आयोग ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव से जुड़े वीडियो गुम हो जाने की बात कही। आयोग ने दावा किया कि वह श्रींगेरी विधानसभा क्षेत्र में 2023 में हुई मतगणना की वीडियो रिकॉर्डिंग का पता लगाने में असमर्थ है। न्यायमूर्ति संजय कुमार और संजीव सचदेवा की पीठ ने आयोग के इस बयान पर आश्चर्य जताया और कहा कि वह ऐसे बेतुके बहाने स्वीकार नहीं करेंगे।