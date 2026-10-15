सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हिंदू धर्म से इस्लाम में धर्मांतरण कराने वाला नहीं पा सकता आरक्षण

तमिलनाडु के थूथुकुडी में हिंदू परमासिवम 2015 में इस्लाम धर्म अपनाकर समीर अहमद बन गए। इस्लाम के अनुसार शादी की और सामुदायिक प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किया।

तहसीलदार ने उनका आवेदन खारिज कर दिया, तो वे हाई कोर्ट पहुंच गए। जहां भी उनकी अपील खारिज हो गई और कोर्ट ने पिछड़े वर्ग के मुसलमानों को मान्यता देने वाले राज्य सरकार के 2024 के आदेश को असंवैधानिक करार दिया।

कोर्ट ने कहा कि आरक्षण के उद्देश्य से धर्मांतरण नहीं हो सकता।