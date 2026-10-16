सेंट्रल पार्क बंद करने पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कहा- आदेश अनुचित है तो कार्रवाई करेंगे

वकील द्वारा कारोबार के नुकसान पर जोर देने पर न्यायमूर्ति बागची ने कहा, "यदि कारोबार में नुकसान होता है, और हमें लगता है कि यह आपके ग्राहकों के लिए गैरकानूनी है, तो हम संवैधानिक अपकृत्य क्षेत्राधिकार के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे। जब समय आएगा तब इस पर विचार किया जाएगा।"

न्यायमूर्ति बागची ने दोहराया, "यदि हमें लगता है कि NDMC का आदेश अनुचित प्रतिबंध है, तो कोर्ट के पास मुआवजे और सार्वजनिक कानून के तहत पर्याप्त अधिकार है।"