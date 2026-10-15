दिल्ली में महिला पत्रकारों पर हमले को सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर बताया, जांच समिति गठित होगी

दिल्ली में महिला पत्रकारों पर हमले को सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर बताया, जांच समिति गठित होगी

लेखन गजेंद्र 02:33 pm Oct 15, 202602:33 pm

क्या है खबर?

दिल्ली में शनिवार को मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हुए प्रदर्शन के दौरान महिला पत्रकारों के साथ मारपीट और उनको हिरासत में लिए जाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने संकेत दिया है कि वह पत्रकारों पर हुए हमलों की जांच के लिए एक समिति का गठन करेगा। साथ ही, महिला पत्रकारों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई न करने को कहा।