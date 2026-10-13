सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में विरोध-प्रदर्शन से जुड़े मामलों पर सुनवाई 15 अक्टूबर तक स्थगित की

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में विरोध-प्रदर्शन से जुड़े मामलों पर सुनवाई 15 अक्टूबर तक स्थगित की

लेखन गजेंद्र 03:15 pm Oct 13, 202603:15 pm

क्या है खबर?

सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के खिलाफ चल रहे विरोध-प्रदर्शन से जुड़े मामलों पर सुनवाई को 15 अक्टूबर तक स्थगित कर दिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और वी मोहना की पीठ को मंगलवार को मामलों से संबंधित अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करनी थी। सुनवाई को न्यायमूर्ति मोहना के खराब स्वास्थ्य के कारण टाला गया, जिसमें पक्षों ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई।