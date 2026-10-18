बस में सवार यात्री की नाक पर चोट आई है

दिल्ली से श्रीनगर जा रही बस पर हरियाणा में पथराव, बुजुर्ग कश्मीरी यात्री घायल

लेखन आबिद खान 12:50 pm Oct 18, 202612:50 pm

क्या है खबर?

दिल्ली से श्रीनगर जा रही एक स्लीपर बस पर हरियाणा में पथराव का मामला सामने आया है। यह घटना करनाल की बताई जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, बस जम्मू-कश्मीर नंबर की है। घटना में एक बुजुर्ग कश्मीरी यात्री घायल हो गए हैं। सोशल मीडिया पर घटना का अपुष्ट वीडियो भी सामने आया है, जिसमें बुजुर्ग यात्री की नाक से खून निकलता दिखाई दे रहा है। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना पर नाराजगी जताई है।