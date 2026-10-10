सोनम वांगचुक CJP नेताओं की गिरफ्तारी पर भड़के, दी आमरण अनशन और पैदल मार्च की चेतावनी

वांगचुक ने एक्स पर लिखा, 'भारत में अघोषित आपातकाल की स्थिति... कल जब मैंने विरोध प्रदर्शन में एकता और शांति की अपील करते हुए संदेश पोस्ट किया था, तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक अघोषित आपातकाल के साए में होगा।'

उन्होंने कहा, 'मुझे खुशी थी कि इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए इतने सारे नेता मौजूद थे, लेकिन अब मुझे पता चला है कि उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है।'