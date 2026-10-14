दिल्ली पुलिस ने CJP प्रवक्ताओं की गिरफ्तारी की वजह बताई है

CJP के आशुतोष और सौरभ की क्यों हुई गिरफ्तारी? दिल्ली पुलिस ने बताई वजह

लेखन आबिद खान 05:12 pm Oct 14, 202605:12 pm

क्या है खबर?

दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर कथित तौर पर प्रवेश करने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रवक्ता आशुतोष रांका और सौरव दास को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली की विशेष कोर्ट ने 5 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया है। दरअसल, तीनों को मंगलवार सुबह जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया गया था। रात 3 बजे उन्हें एहतियातन गिरफ्तार किया गया। अब पुलिस ने गिरफ्तारी की वजह बताई है।