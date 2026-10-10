राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है

CJP प्रदर्शन के बीच राहुल गांधी बोले- ज्ञानेश कुमार जाएंगे, ये सरकार भी जाएगी

लेखन आबिद खान 01:40 pm Oct 10, 202601:40 pm

क्या है खबर?

दिल्ली में आज कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का प्रदर्शन हो रहा है। इस बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ज्ञानेश कुमार जाएंगे, यह सरकार जाएगी और फिर लोकतंत्र की मरम्मत शुरू होगी। राहुल ने संसद के सेंट्रल हॉल में INDIA गठबंधन के सांसदों के बीच दिए अपने भाषण की एक वीडियो क्लिप भी शेयर की। इसमें राहुल कहते दिख रहे हैं कि विपक्षी प्रदर्शनों ने इस सरकार की नींव हिला दी है।