राहुल गांधी प्रदर्शन पीड़ितों को सामने लाए, महिला बोली- चेहरा नोचा और गला दबाया

एक प्रदर्शनकारी ने कहा, "11 अक्टूबर को पुलिस ने मुझे बर्बरतापूर्वक हिरासत में लिया। मुझे RSS और भाजपा के गुंडों के कहने पर हिरासत में लिया गया। उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश की चिंता नहीं है, वे भाजपा और RSS की सुन रहे हैं। मुझे डंडों से पीटा गया।"

इस प्रदर्शनकारी ने कहा कि वो पुलिस के डंडों के जवाब में खुद का डंडा लाया है। फिर उसने बांसुरी बजाते हुए कहा कि मैं नफरत का जवाब मोहब्बत से दूंगा।