राहुल गांधी बोले- हिंदुस्तान के युवाओं पर मुझे गर्व, हम आपके साथ खड़े

राहुल ने कहा, "मैं नरेंद्र मोदी, RSS और इनसे जुड़े लोगों के खिलाफ एक दशक से लड़ रहा हूं। मैं इन्हें अंदर तक जानता हूं, इनकी हर चाल से वाकिफ हूं। इन लोगों की सबसे बड़ी पहचान है- कायरता। जो करना है, कर लीजिए। जितनी पुलिस बुलानी है, बुला लीजिए- 10,000, 20,000 50,000 जितनी चाहें बुला लीजिए। सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लीजिए। सारे युवाओं को गिरफ्तार कर लीजिए। हम सबको गिरफ्तार कर लीजिए।"