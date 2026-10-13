विपक्ष के सुप्रीम कोर्ट मार्च के दौरान गर्भवती महिला पत्रकार ने राहुल गांधी पर लगाया धक्का देने का आरोप

गर्भवती महिला पत्रकार ने राहुल गांधी पर लगाया धक्का देने का आरोप, कांग्रेस ने नकारा

लेखन भारत शर्मा 01:03 pm Oct 13, 202601:03 pm

क्या है खबर?

विपक्षी INDIA गठबंधन द्वारा चुनाव आयोग की नीतियों के खिलाफ सोमवार को सुप्रीम कोर्ट परिसर में आयोजित मार्च के दौरान एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। न्यूज वेबसाइट वनइंडिया की 3 महीने की गर्भवती महिला पत्रकार ऋचा पाराशर ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर धक्का देने का बेहद गंभीर आरोप लगाया है। चोटिल पाराशर अभी दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती हैं। हालांकि, कांग्रेस ने इन आरोपों को खारिज करते हुए इसे भाजपा की साजिश बताया है।