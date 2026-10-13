IMF के विकास पूर्वानुमान के बाद मोदी बोले- भारत ने वैश्विक अनिश्चितता के बीच विश्वसनीयता दी

मोदी ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है और यहां 100 से अधिक भाषाएं हैं 80,000 पंजीकृत समाचार पत्र और 1,000 से अधिक सैटेलाइट टेलीविजन चैनल हैं।

उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के युग में, भारत में 5 करोड़ से अधिक यूट्यूब और 5 करोड़ से अधिक इंस्टाग्राम उपयोगकर्ता हैं।

उन्होंने कहा, "हमारे देश में लोग विभिन्न मुद्दों पर खुलकर बहस करते हैं और नागरिक विविध दृष्टिकोणों पर चर्चा करते हैं। डिजिटल शक्ति ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।"