प्रधानमंत्री मोदी दिसंबर में 2 दिवसीय दौरे पर कनाडा जाएंगे

प्रधानमंत्री मोदी दिसंबर में 2 दिवसीय दौरे पर कनाडा जाएंगे, संबंधों को मजबूत करने की कोशिश

लेखन गजेंद्र 10:29 am Oct 16, 202610:29 am

क्या है खबर?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने दिसंबर में कनाडा के 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। ओटावा स्थित भारतीय उच्चायोग ने शुक्रवार को बताया कि प्रधानमंत्री 11 और 12 दिसंबर को कनाडा प्रवास पर रहेंगे। उच्चायोग ने यह घोषणा मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच मंगलवार को हुई टेलीफोन वार्ता के बाद की है। बातचीत में दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के प्रयासों को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई है।