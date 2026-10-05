सुप्रीम कोर्ट ने CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर हुई सुनवाई

ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस

लेखन भारत शर्मा 02:15 pm Oct 05, 202602:15 pm

क्या है खबर?

सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनर्निरिक्षण (SIR) के दौरान 13 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए जाने और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार द्वारा किए गए कथित एकतरफा फैसलों के खिलाफ दायर जनहित याचिका (PIL) पर केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्य बागची और जस्टिस वी मोहाना की पीठ ने अधिवक्ता शैलेंद्र मणि त्रिपाठी द्वारा दायर याचिकाओं पर यह नोटिस जारी किया है।