CJP के तिरंगा मार्च के मद्देनजर NDMC ने 2 दिन के लिए सेंट्रल पार्क बंद किया

दिपके ने गुरुवार को भारतीय प्रेस क्लब में सिविल सोसाइटी और छात्र संगठनों के साथ मिलकर संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तिरंगा मार्च का ऐलान किया।

उन्होंने कहा कि सौरव दास और आशुतोष रांका को जंतर-मंतर में तिरंगा लहराने के लिए तिहाड़ जेल भेजा गया है, जबकि ये कोई अपराध नहीं है।

उन्होंने इसी के विरोध में सभी लोगों से शाम 5 बजे सेंट्रल पार्क आने का आह्वान किया था। उनके साथ छात्र संगठन और सिविल सोसाइटी भी शामिल होगी।