मुंबई के मुलुंड स्थित फोर्टिस अस्पताल की रसोई का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है

महाराष्ट्र FDA ने फोर्टिस अस्पताल की रसोई का लाइसेंस रद्द किया, कॉकरोच और फफूंद मिली

लेखन आबिद खान 03:06 pm Oct 17, 202603:06 pm

क्या है खबर?

महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने मुलुंड स्थित फोर्टिस अस्पताल में रसोई चलाने वाली सोडेक्सो इंडिया सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। रसोई के निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को कॉकरोच, ड्रेनेज में खाने का कचरा, फंगस लगे खाने के कंटेनर और जंग लगे चाकू मिले थे। इसके बाद ये कार्रवाई की गई है। इसके अलावा FDA ने पूरे महाराष्ट्र में होटल, रेस्तरां, बेकरी और कैंटीन सहित 25 खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस भी रद्द किए।