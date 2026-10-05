कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 5 शावकों ने जन्म लिया, अब 60 हो गए कुल चीते

कूनो में 2020 में 20 चीते आए थे। इनमें 12 दक्षिण अफ्रीका और 8 नामीबिया से थे।

तब से अब तक इनकी आबादी भी बढ़ी और मौत भी हुई। हाल में 21 सितंबर को 10 वर्षीय नामीबियाई चीता गौरव की मौत के बाद कुल मौतों का आंकड़ा 24 हुआ था।

यहां 8 व्यस्क और 16 शावकों की मौत हो चुकी है। बता दें कि दक्षिण अफ्रीका से लाने से पहले चीते भारत के जंगलों में विलुप्त हो चुके थे।