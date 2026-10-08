लद्दाख में शुरू हुई हाई-एल्टीट्यूड स्नो लेपर्ड वाइल्डलाइफ सफारी

लद्दाख में देश की पहली हाई-एल्टीट्यूड स्नो लेपर्ड वाइल्डलाइफ सफारी की हो गई शुरूआत, जानिए खासियत

लेखन अंजली 05:04 pm Oct 08, 202605:04 pm

क्या है खबर?

लद्दाख में पर्यटकों के लिए भारत की पहली हाई-एल्टीट्यूड वाइल्डलाइफ सफारी शुरू की गई है, जिसके जरिए हिम तेंदुओं को देखना आसान हो सकता है। इस सफारी को अगस्त में मंजूरी मिली थी और अब इसकी शुरूआत हो चुकी है। अनुभवी स्थानीय ड्राइवर और वाइल्डलाइफ गाइड पर्यटकों के साथ जाएंगे, जबकि गाड़ियां वाइल्डलाइफ इलाकों में तय रास्तों पर चलेंगी। सफारी के तय रास्तों में फिलहाल रुम्बक, शांग और उले शामिल हैं क्योंकि ये इलाके स्नो लेपर्ड टूरिज्म से जुड़े हैं।