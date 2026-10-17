महिला पत्रकार ऋचा पाराशर ने राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, FIR की मांग

यह घटना 12 अक्टूबर को कांग्रेस की ओर से सुप्रीम कोर्ट परिसर के बाहर आयोजित मार्च के दौरान की है।

3 महीने की गर्भवती पत्रकार पाराशर का आरोप है कि वह राहुल का बयान लेने की कोशिश कर रही थी, तभी राहुल ने उनका हाथ आक्रामक रूप से पकड़कर खींचा। सुरक्षाकर्मियों ने भी उन्हें और कैमरामैन को धक्का दिया था।

इससे वह सीढ़ियों पर गिर गई और उनके घुटने में चोट आई थी। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था।