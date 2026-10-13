भारत ने लद्दाख पर चीन के दावों को खारिज कर दिया है

भारत ने लद्दाख पर चीन के दावों को किया खारिज, बताया देश का टूटट हिस्सा

लेखन भारत शर्मा 05:32 pm Oct 13, 202605:32 pm

क्या है खबर?

भारत सरकार ने लद्दाख पर चीन के दावों को सिरे से खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख भारत का एक अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है और बीजिंग का कोई भी इनकार इस जमीनी हकीकत को नहीं बदल सकता। विदेश मंत्रालय का यह सख्त बयान चीन की उस आपत्ति के बाद आया है, जिसमें उसने भारत द्वारा लद्दाख की 28 रणनीतिक भौगोलिक जगहों के मानकीकृत नाम जारी करने का विरोध किया था।