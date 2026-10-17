विरोध-प्रदर्शनों पर UN रिपोर्ट का भारत ने दिया जवाब, कहा- ये अफवाहों पर आधारित

सरकार ने युवाओं के साथ सकारात्मक बातचीत की है और परीक्षा में होने वाली धांधली को रोकने के लिए कदम उठाए हैं।

विकसित भारत युवा नेतृत्व संवाद के तहत राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में योगदान देने के लिए 50 लाख से अधिक युवा साथ आए।

कौन सा दमनकारी देश ऐसा होता है, जहां युवा एक व्यंग्यात्मक राजनीतिक आंदोलन शुरू करते हैं, राजधानी तक मार्च निकालते हैं और फिर वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री उनके साथ मेज पर बैठकर बात करते हैं?