दिल्ली का जंतर-मंतर विरोध प्रदर्शनों का प्रमुख केंद्र बन गया था

दिल्ली का जंतर-मंतर खगोल वेधशाला से विरोध प्रदर्शन राजधानी कैसे बना? जानिए पूरा इतिहास

लेखन भारत शर्मा 03:26 pm Oct 12, 202603:26 pm

क्या है खबर?

दिल्ली का ऐतिहासिक जंतर-मंतर अब आधिकारिक रूप से विरोध प्रदर्शनों का केंद्र नहीं रहा है। केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस द्वारा सुरक्षा कारणों और हालिया नागरिक आंदोलनों के चलते इसे प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटा दिया है। अब यहां किसी भी प्रकार के धरने या प्रदर्शन पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। ऐसे में आइए आइए जानते हैं कि खगोल वेधशाला के रूप में स्थापित यह स्थल आखिर कैसे विरोश प्रदर्शनों की राजधानी बन गया था।