फ्रैंकफर्ट से दिल्ली जा रही एयर इंडिया उड़ान की जयपुर में आपातकालीन लैंडिंग

फ्रैंकफर्ट से दिल्ली जा रही एयर इंडिया उड़ान की जयपुर में आपातकालीन लैंडिंग, अपहरण की आशंका

लेखन गजेंद्र 12:15 pm Oct 14, 202612:15 pm

क्या है खबर?

जर्मनी के फ्रैंकफर्ट से दिल्ली जा रही एयर इंडिया की एक उड़ान को बुधवार को राजस्थान के जयपुर हवाई अड्डे पर आपातकालीन परिस्थितियों में उतारा गया। विमान के पायलट ने अपहरण की आशंका जताई थी, जिसके बाद अहमदाबाद वायु यातायात नियंत्रण को सूचना दी गई। बाद में उड़ान AI-2030 जयपुर में सुरक्षित उतर गई। विमान को आइसोलेशन-बे में खड़ा किया गया है। दोनों पायलटों को सुरक्षित उतार लिया गया है और सभी यात्रियों की सुरक्षा जांच चल रही है।