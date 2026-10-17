फ्लाइदुबई विमान के कप्तान स्मित मच्छार ने बताई हमले की पूरी कहानी, जानिए क्या-क्या कहा

मच्छार ने कहा, "लहुलूहान होने और जमीन पर गिरने के बावजूद मैने अपनी पूरी ताकत समेटी, खुद को फर्श से ऊपर उठाया और कॉकपिट का दरवाजा खोल दिया, जिससे बाहर मौजूद चालक दल के सदस्य और यात्रियों को अंदर आने का रास्ता मिल गया।"

उन्होंने कहा, "जब दरवाजा खुला, तो नजारा बिलकुल अलग था। मुझे याद है कि मैं मुंह के बल लेटा हुआ था और जाहिर तौर पर वहां दहशत का माहौल था, चीख-पुकार मची हुई थी।"