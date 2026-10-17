दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस की 1 नवंबर को रामलीला मैदान में प्रस्तावित रैली को दी मंजूरी

INDIA गठबंधन ने 30 सितंबर को SIR विवाद पर एक संयुक्त कार्य योजना को अंतिम रूप दिया था, जिसमें रैलियां और 'लोकतंत्र बचाओ मार्च' करना शामिल थे।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उस दौरान कहा था कि सभी दल इस बात पर सहमत हैं कि चुनाव EVM के बजाय मतपत्रों से होने चाहिए।

इसके बाद खड़गे ने कहा कि पार्टी 1 नवंबर को दिल्ली में एक विशाल रैली का आयोजन करेगी, जिसकी उन्होंने पुलिस से अनुमति मांगी थी।