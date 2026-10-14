दिल्ली मेट्रो ने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी, कहा- विरोध-प्रदर्शन के कारण प्रभावित हुई यात्री संख्या

लाइव लॉ के मुताबिक,DMRC की अध्यक्ष डी थारा की ओर से दायर हलफनामे में कहा गया कि आमतौर पर दूसरे शनिवार को परिचालन घंटों में 58 लाख यात्री यात्रा करते हैं, लेकिन 10 अक्टूबर को 32 लाख ने मेट्रो यात्रा की थी।

उन्होंने इसका कारण प्रतिबंध न बताकर विरोध-प्रदर्शन को बताया। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन की वजह से बड़ी संख्या में यात्रियों ने यात्रा से परहेज किया।

हलफनामे की शुरुआत में, अध्यक्ष ने कोर्ट से बिना शर्त माफी भी मांगी।