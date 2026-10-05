दिल्ली के नवनिर्मित बारापुल्ला फेज-3 कॉरिडोर पर 3 किलोमीटर लंबा जाम, घंटों फंसे रहे लोग
क्या है खबर?
दिल्ली में नवनिर्मित बारापुल्ला फेज-3 कॉरिडोर को सोमवार को भीषण यातायात जाम का सामना करना पड़ा, जिससे वाहन चालक 3 किलोमीटर लंबे जाम में फंस गए। दिल्ली यातायात पुलिस ने अपने पोस्ट में बताया कि मुख्य समस्या पुराने बारापुल्ला फ्लाईओवर पर है, जहां लगभग 8 से 9 लेन का यातायात एक बिंदु पर 3 लेन में मिल जाता है। पुलिस ने बताया कि वाहनों की आवाजाही नियंत्रित करने के लिए सभी बिंदुओं पर ट्रैफिक कर्मियों को तैनात किया गया है।
जाम
हाल ही में हुआ है उद्घाटन
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पिछले महीने फेज-III कॉरिडोर का उद्घाटन किया है।
मयूर विहार और बारापुल्ला नेटवर्क के बीच बेहतर संपर्क स्थापित करने और दक्षिण दिल्ली की ओर तेज मार्ग उपलब्ध कराने के लिए इस कॉरिडोर को खोला गया था।
हालांकि, व्यस्त समय में इस नए मार्ग पर यातायात जाम होना यात्रियों के लिए चिंता का विषय बन गया है। इसके खुलने के बाद से जाम में फंसना पड़ रहा है।
लागत
मयूर विहार फेज-I और सराय काले खान के बीच सिग्नल मुक्त संपर्क
बारापुल्ला उपरिगामी रोड कॉरिडोर और मुकरबा चौक अंडरपास 1,941 करोड़ रुपये की लागत से बना है, जो 4 परियोजनाओं को समर्पित करते हुए 2014 में स्वीकृत हुआ था।
बारापुल्ला फेज-3 परियोजना मूल रूप से 2017 में पूरी होने वाली थी, लेकिन देर से बना।
बारापुल्ला उपरिगामी कॉरिडोर मयूर विहार फेज-I और सराय काले खान के बीच सिग्नल-मुक्त संपर्क प्रदान करता है।
यह मौजूदा बारापुल्ला कॉरिडोर से भी जुड़ता है, जिससे कुल लंबाई लगभग 9 किलोमीटर हो जाती है।
ट्विटर पोस्ट
जाम का दृश्य
BREAKING: Huge 2KM traffic gridlock hits Delhi's newly opened Barapullah Phase-3 corridor, trapping ambulances. Helpless Delhi Traffic Police cited a severe structural bottleneck where the new 3-lane flyover merges into the older phase. https://t.co/SzwZ40byV4 pic.twitter.com/cSp9Ef2H2n— HINT News (@9415st) October 5, 2026