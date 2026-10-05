दिल्ली के नवनिर्मित बारापुल्ला फेज-3 कॉरिडोर पर 3 किलोमीटर लंबा जाम (प्रतीकात्मक तस्वीर)

दिल्ली के नवनिर्मित बारापुल्ला फेज-3 कॉरिडोर पर 3 किलोमीटर लंबा जाम, घंटों फंसे रहे लोग

लेखन गजेंद्र 02:05 pm Oct 05, 202602:05 pm

क्या है खबर?

दिल्ली में नवनिर्मित बारापुल्ला फेज-3 कॉरिडोर को सोमवार को भीषण यातायात जाम का सामना करना पड़ा, जिससे वाहन चालक 3 किलोमीटर लंबे जाम में फंस गए। दिल्ली यातायात पुलिस ने अपने पोस्ट में बताया कि मुख्य समस्या पुराने बारापुल्ला फ्लाईओवर पर है, जहां लगभग 8 से 9 लेन का यातायात एक बिंदु पर 3 लेन में मिल जाता है। पुलिस ने बताया कि वाहनों की आवाजाही नियंत्रित करने के लिए सभी बिंदुओं पर ट्रैफिक कर्मियों को तैनात किया गया है।