दिल्ली में ई-रिक्शा को लेकर सरकार जल्द नई नीति लाने जा रही है

दिल्ली में ई-रिक्शा का पंजीयन जरूरी होगा, 2.5 लाख से ज्यादा नहीं चलेंगे; मसौदा नीति जारी

लेखन आबिद खान 01:36 pm Oct 18, 202601:36 pm

क्या है खबर?

दिल्ली सरकार जल्द ही ई-रिक्शा को लेकर नीति लाने की तैयारी कर रही है। इस संबंध में आम लोगों से विचार जानने के लिए नीति का मसौदा जारी किया गया है। इसके तहत दिल्ली में कुल ई-रिक्शा की संख्या 2.5 लाख तक सीमित करने का प्रावधान है। साथ ही एक व्यक्ति के नाम पर अधिकतम 5 ई-रिक्शा ही चलाए जा सकेंगे। सरकार ने लोगों और हितधारकों से 30 दिनों के भीतर नीति पर अपनी राय मांगी है।