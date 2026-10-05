CJP के सह-संयोजक सौरव दास का दावा, 10 से पहले गिरफ्तार हो सकते हैं अभिजीत दिपके

दास ने लिखा कि हम जेल या उससे भी बुरी स्थिति का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहे हैं, लेकिन यह एक बड़ी गलती होगी, युवा इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे।

उन्होंने कहा कि विरोध-प्रदर्शन जारी रहने चाहिए और लोगों को सुनिश्चित करना चाहिए कि 10 अक्टूबर से सबसे बड़ा जन-आंदोलन शुरू हो।

दास के दावों का समर्थन कर दिपके ने लिखा, 'कितने लोगों को गिरफ्तार करोगे अमित शाह? 10 अक्टूबर को पूरा देश आ रहा है।'