CJI सूर्यकांत ने राहुल गांधी से मुलाकात के अनुरोध को नामंजूर किया
लेखन गजेंद्र
Oct 11, 2026 11:09 pm
क्या है खबर?
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से सोमवार को मुलाकात का अनुरोध ठुकरा दिया है। राहुल ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मुलाकात का अनुरोध किया था। लाइव लॉ के मुताबिक, कांग्रेस नेता के आधिकारिक ईमेल के जवाब में, CJI ने कहा कि ऐसी मीटिंग सही नहीं होगी क्योंकि जो मुद्दे उठाए जाने थे, वे पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हैं।