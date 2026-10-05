CJI सूर्यकांत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने संशोधित फॉर्म-6 को मंजूरी नहीं दी

CJI सूर्यकांत ने SIR विवाद पर कहा- सुप्रीम कोर्ट ने संशोधित फॉर्म-6 को मंजूरी नहीं दी

लेखन गजेंद्र 02:26 pm Oct 05, 202602:26 pm

क्या है खबर?

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अभियोजन की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर बड़ी बात कही। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने SIR के दौरान चुनाव आयोग द्वारा उपयोग किए गए संशोधित फॉर्म-6 के किसी संस्करण को कभी भी मंजूरी नहीं दी है। CJI की इस टिप्पणी से चुनाव आयोग का दावा सवालों के घेरे में आ गया है।