कैंसर की दवाएं 20 से 70 प्रतिशत तक सस्ती होंगी (प्रतीकात्मक तस्वीर)

कैंसर की दवाएं 20 से 70 प्रतिशत तक सस्ती होंगी, NPPA से दाम घटाने को मंजूरी

लेखन गजेंद्र 11:00 am Oct 09, 202611:00 am

क्या है खबर?

भारत में कैंसर की दवाओं की कीमत में बढ़ोतरी को रोकने केंद्र सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। सरकार की दवा मूल्य निर्धारण नियामक संस्था, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) ने दवा फैक्ट्री और मरीज के बीच विक्रेताओं द्वारा कीमत में की जाने वाली बढ़ोतरी की सीमा को मंजूरी दी है। प्राधिकरण के फैसले से व्यापार मार्जिन 30 प्रतिशत तक सीमित होगा, जिससे दवाओं की कीमतों में 20 से 70 प्रतिशत तक की गिरावट हो सकती है।