जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में आज तड़के मुठभेड़ हुई है (फाइल तस्वीर)

जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में मुठभेड़, सुरक्षाबलों ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम की

लेखन आबिद खान 11:42 am Oct 17, 202611:42 am

क्या है खबर?

जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। बताया जा रहा है कि नियंत्रण रेखा (LoC) के पास केरन सेक्टर में आज तड़के कुछ सशस्त्र लोग घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। सुरक्षाबलों ने इन्हें रोकने के लिए गोलीबारी की, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। इस दौरान दोनों ओर से भीषण गोलीबारी हुई। मुस्तैद जवानों ने घुसपैठ की इस कोशिश को नाकाम कर दिया है।