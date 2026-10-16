भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह ने CJP के प्रदर्शन के पीछे बताया एलन मस्क का हाथ

भाजपा नेता बृजभूषण सिंह का दावा, कहा- CJP के प्रदर्शन के पीछे है एलन मस्क

लेखन भारत शर्मा 05:56 pm Oct 16, 202605:56 pm

क्या है खबर?

दिल्ली के कनॉट प्लेस में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रस्तावित 'लहरा दो तिरंगा' मार्च को लेकर मचे भारी घमासान के बीच भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह ने एक बेहद चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि CJP का यह पूरा आंदोलन और विरोध प्रदर्शन दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क के इशारे पर चलाया जा रहा है और यह भारत के खिलाफ एक अंतरराष्ट्रीय साजिश है। आइए उनके पूरे बयान पर नजर डालते हैं।