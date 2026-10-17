गुजरात के भरूच में फार्मा कंपनी में धमाका, 5 मजदूरों की मौत

रिपोर्ट के मुताबिक, कारखाने में 15,000 लीटर क्षमता वाला रिएक्टर अचानक फट गया। इससे हुए धमाके में रिएक्टर के परखच्चे उड़कर कारखाने से बाहर जा गिरे और मशीनें और लोहे की चादरें भी टूट गईं।

धमाके की आवाज करीब 15 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी।

इसके बाद गैस का रिसाव भी होने लगा, जिससे लोगों और मजदूरों की आंखों में तेज जलन होने लगी। गैस की चपेट में आने से कई कर्मचारियों की तबीयत बिगड़ गई।