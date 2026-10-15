इंडिया गेट पर अंकिता भंडारी के माता-पिता समेत कांग्रेस नेता हिरासत में लिए गए

उत्तराखंड के वनतारा रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट 19 वर्षीय अंकिता 18 सितंबर, 2022 को 3 लोगों के साथ ऋषिकेश गई और लापता हो गई। उनका शव 5 दिन बाद चिल्ला नहर से मिला।

मुख्य आरोपी पुलकित आर्या भाजपा नेता विनोद आर्य का बेटा है। कोर्ट ने आर्य, उनके दोस्त सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा दी है।

पुलकित ने रिसॉर्ट में 'मेहमानों को विशेष सेवा' देने से मना करने पर अंकिता की हत्या की थी।