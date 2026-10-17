मध्य-पूर्व में तनाव: एयर इंडिया ने 24 अक्टूबर तक रद्द की सऊदी अरब की सभी उड़ानें

एयर इंडिया ने एक्स पर लिखा, 'मौजूदा हालात में एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 24 अक्टूबर तक जेद्दा, रियाद और दम्माम के लिए अपनी उड़ानों को अस्थायी रूप से रोक दिया है। हम समझते हैं कि इससे हमारे यात्रियों की यात्रा योजनाओं पर असर पड़ सकता है, इसलिए हम इस दौरान उन्हें हर संभव सुविधा और लचीलापन देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और को नए अपडेट की सूचना देते रहेंगे।'