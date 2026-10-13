सऊदी अरब में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है

सऊदी अरब में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी, जानिए क्या बरतनी है सावधानी

लेखन भारत शर्मा 07:47 pm Oct 13, 202607:47 pm

क्या है खबर?

यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों द्वारा सऊदी अरब के नागरिक बुनियादी ढांचों और प्रमुख हवाई अड्डों पर ताबड़तोड़ हमलों के बाद वहां रह रहे 27 लाख से अधिक भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर भारत सरकार पूरी तरह मुस्तैद हो गई है। इस बीच सऊदी अरब में स्थित भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की है, जिसमें लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की गई है। आइए जानते हैं एडवाइजरी में क्या कहा है।