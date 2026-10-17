अभिजीत दिपके को सशर्त जमानत मिली, तिरंगा मार्च से पहले गिरफ्तार किए गए थे

10 अक्टूबर को भी दिपके और CJP के प्रवक्ताओं- आशुतोष दास और सौरव रंका को हिरासत में लिया गया था और दिल्ली कैंट पुलिस स्टेशन में एक विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट की अदालत के सामने पेश किया गया।

बाद में, 50,000 रुपये का मुचलका भरने और एक साल तक शांति बनाए रखने और अच्छा आचरण करने का वचन देने के बाद रिहा कर दिया गया।

कल CJP के प्रदर्शन से पहले दिपके को फिर हिरासत में लिया गया।