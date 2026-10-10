अभिजीत दिपके, मनीष सिसोदिया और महात्मा गांधी के परपोते समेत दर्जनों बड़े चेहरे हिरासत में

आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को चंडीगढ़ में हिरासत में लिया गया है।

यूट्यूबर ध्रुव राठी को भी पुलिस ने उनके गुरुग्राम स्थित घर से उठा लिया है।

पुलिस ने CJP के कानूनी मामलों की प्रमुख रत्ना सिंह को भी हिरासत में ले लिया है। उनके साथ 3 और वकील हैं।

जंतर मंतर की ओर मार्च कर रहे कई वकील भी हिरासत में लिए गए हैं।