इंडिया मोबाइल कांग्रेस में प्रधानमंत्री बोले- DBT से 5 लाख करोड़ गलत हाथों में जाने से बचे

प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया पहल को तकनीक के लोकतंत्रीकरण की दिशा में बड़ा प्रयास बताया।

उन्होंने कहा, "भारत को डिजिटल विभाजन की चुनौती का सामना करना पड़ा है। आधुनिक तकनीक उन लोगों के लिए विशेषाधिकार बन गई, जिनके पास इसका उपयोग करने के संसाधन हैं। डिजिटल इंडिया पहल के जरिए हमने इस स्थिति को बदलने का संकल्प लिया है, जिसमें मोबाइल फोन इस परिवर्तन के केंद्र में है। यह प्रौद्योगिकी के लोकतंत्रीकरण की दिशा में एक बड़ा प्रयास रहा है।"