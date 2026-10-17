ग्रेटर नोएडा में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत, फूड पॉइजनिंग की आशंका

DCP ग्रेटर नोएडा श्रवण कुमार सिंह ने बताया कि आज सुबह थाना रबूपुरा को सूचना मिली कि नगला श्री पदम निवासी एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौत हो गई है।

सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस के साथ उच्चाधिकारी मौके पर पहुंचे। एंबुलेंस और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम को भी घटनास्थल पर बुलाया गया।

मृतकों की पहचान महेश (37), उनकी पत्नी ललिता (35), बेटे लड्डू (11), बेटी मिष्टी (7) और बेटे साक्षात (3) के रूप में हुई है।