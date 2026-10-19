यश ने माता सीता के किरदार के लिए बांधें साई पल्लवी की तारीफों के पुल

यश ने कहा, "साई एक भक्त हैं। वह इतनी समर्पित हैं कि जब भी उन्हें मौका मिलता है, वह 5 मिनट के लिए सीता को याद करती हैं। हमने उन्हें सेट पर काम करते देखा। वह बहुत भक्ति-भाव वाली, ईश्वर से प्रेम करने वाली और ईश्वर से डरने वाली हैं। वह अक्सर ईश्वर के बारे में बात करती हैं। मुझे बहुत खुशी है कि वह सीता का किरदार निभा रही हैं। उनमें यह कला है। उनका दिल बहुत अच्छा है।"